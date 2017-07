'Mister Europe' twijfelt: "Ik weet niet of ik blijf" en "Je mag aan iedereen vragen hoe hard ik werk"

Manchester United is APOEL niet, dat besefte hij ook. "Het was een ander niveau dan de Belgische competitie. Maar het was een kans voor mij en ik moet elke kans grijpen. Iedereen die voetbal gespeeld heeft weet dat het heel anders is om aan een match te beginnen of te moeten invallen", aldus Acheampong.

"Je moet je uithouding op hetzelfde niveau houden dan de jongens die beginnen. Maar ik had geen schrik. Ook niet van Valencia. Of ik een tandje bijgestoken heb defensief omdat de coach me erover aansprak? Ik probeer elke wedstrijd mijn uiterste best te doen. Ik had een goed gesprek met de coach en hij kon het wel appreciëren. Ik werk elke training hard, dat mag je aan iedereen vragen."

Heikel onderwerp

Maar of de speeltijd die hij nu kreeg genoeg is om hem in Anderlecht te houden... "Daar wil ik liever niet over spreken. Ik kan ook niet. Ik heb nog een contract voor twee jaar. Ik kan alleen mijn stinkende best doen. Nee, ik weet niet of ik vertrek"