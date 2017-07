Van der Bruggen met een knipoog voor de topper: "Hoop dat Genk alles gegeven heeft in Celta"

"We kunnen inderdaad een punt voorsprong pakken", aldus Hannes Van der Bruggen. De middenvelder van KV Kortrijk is op zijn hoede voor Racing Genk. "Het is echt wel een geoliede machine."

"Sommige analisten prezen hen zelfs aan als titelkandidaat, móésten ze in play-off 1 gezeten hebben." Toch is er ook hoop. "Of we willen bewijzen dat Kortrijk iets kan doen tegen zo'n ploegen. Absoluut."

Het is belangrijk om met een goed gevoel het seizoen af te sluiten -Hannes Van der Bruggen

"Het is voor ons belangrijk dat we met een goed gevoel het seizoen afsluiten, zoveel mogelijk winnen en ons gewoon amuseren op het veld. Dat is tot nu toe al gelukt." Genk komt wel uit een lastige Europese wedstrijd. "Ik hoop dat ze daar alles gegeven hebben", knipoogde Van der Bruggen.

Toen hij nog niet bij KV Kortrijk speelde, gaven zijn ploegmaats al het goeie voorbeeld. Genk werd met 4-1 naar huis gestuurd. In de terugwedstrijd sloegen de Limburgers wel al met 3-0 terug. We zijn benieuwd.