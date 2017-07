"King Kara' deed zijn bijnaam deze keer wel eer aan: "Misschien lukt het deze keer wel om naar Engeland te trekken"

Kara ambieert immers nog steeds een transfer naar Engeland. De potige Senegalees staaft zijn woorden echter niet altijd met de grootse prestaties die hij belooft. Donderdag deed hij dat wel. "Ik wil naar Engeland ja. Ik had die kans in het verleden al, maar toen mislukte het. Misschien deze zomer wel. We zien wel, momenteel telt enkel de titel."

Kara betrok ook al zijn ploegmaats in het succesje dat ze boekten. "Het is niet enkel de verdediging, we hebben collectief een blok neergezet. Ik zei voor de match tegen hen dat we respect moesten tonen voor wat Manchester United is, maar dat we onze eigen kans moesten gaan. We zullen in Engeland nog beter moeten doen, maar we hebben wel een kans."