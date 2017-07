Preud'homme: "Of we nog kampioen kunnen worden? Wel..."

"We zullen het maximum geven" - Michel Preud'homme Deel deze quote:

“Vorige week, tegen AA Gent, hadden we de oplossing gevonden. Tegen Charleroi hadden we eveneens de oplossing gevonden. Maar oké… Als alles tegenzit, we kregen twee strafschoppen tegen, dan is het niet makkelijk. We hadden twee keer meer verdiend, maar blijven achter met één op zes.”

Toch gooit Preud’homme de handdoek nog niet. Dat is ook zijn stijl niet. De Luikenaar zal blijven vechten tot het einde. “We zullen het maximum geven. Dat hebben we de voorbije weken ook gedaan, hoor. Daarnaast hopen we ook enkele spelers (Vossen, Izquierdo en Refaelov, nvdr.) te recupereren die ons niveau kunnen opkrikken.”