Probleem van Antwerp lijkt dan toch niet zo groot, maar...

Voorlopig dan toch, want in principe zal Antwerp uiteindelijk wel een licentie bemachtigen. De oudste club van ons land gaat in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en hoopt via die weg alsnog een licentie in de wacht te slepen.

Volgens Het Nieuwsblad is het probleem van Antwerp helemaal niet zo groot. Althans, als investeerder Paul Gheysens – de man van Ghelamco – mee wil. Antwerp voldeed aan alle voorwaarden voor een licentie, maar moet aan het BAS met documenten kunnen aantonen van waar het in de club geïnvesteerde geld komt.

Vier mogelijkheden, Gheysen heeft de sleutel in handen

Gheysen heeft dan ook de sleutel in handen. In het meest logische geval speelt de man open kaart en maakt hij bekend wie de ultieme geldschieters en ultieme eigenaars zijn. Het is niet duidelijk of Gheysen – die dat op vraag van de Licentiecommissie niet deed – voor het BAS wel zal doen.

Gheysen kan er ook voor kiezen om aan te tonen dat het geld niet van de Spaanse firma SL Peridot komt, maar wel van Ghelamco Invest NV via Patrick Decuypers Goala naar Antwerp is gegaan. Gheysen kan ook zichzelf persoonlijk borg stellen voor alle uitgaven van Antwerp in het komende seizoen of… de man kan zich ook nog terugtrekken. De laatste is ook de meest onwaarschijnlijke optie, zo besluit de krant.