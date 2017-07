Topprestatie tegen Man United blijft nazinderen: UEFA beloont twee Anderlecht-spelers met stek in het Team van de Week

Maar liefst twee Anderlecht-pionnen kregen een plaats in het elftal van de week. Leander Dendoncker is niet toevallig de eerste naam. De middenvelder buffelde in de slotminuten de gelijkmaker binnen en demonstreerde in het centrum.

Ook Kara Mbodj staat erin. De Senegalees etaleerde tegen Zlatan Ibrahimovic en co zijn fysieke presence en dat was ook de UEFA niet ontgaan. King Kara hield samen met Bram Nuytinck de deur achterin op slot. Van KRC Genk, dat met 3-2 verloor bij Celta de Vigo, haalde niemand het team van de week.