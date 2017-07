UEFA opent disciplinair onderzoek tegen zowel Besiktas als Lyon voor zware rellen

door Yannick Lambrecht

door

UEFA opent onderzoek tegen Besiktas en Lyon voor zware rellen

Foto: Twitter Olympique Lyon

Ongeziene taferelen donderdagavond in Lyon. De problemen met de supporters van Besiktas begonnen al uren voor de match, maar in het stadion ging het er helemaal over. Daarop zal UEFA een disciplinair onderzoek starten tegen beide clubs.