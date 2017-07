Antwerp wil toptransfer binnenhalen en profiteren van getreuzel bij Genk

door Redactie



Antwerp denkt aan Thomas Buffel voor volgend seizoen

Foto: © photonews

Antwerp wil voor volgend seizoen zijn kern nog versterken met jongens die het klappen van de zweep kennen in eerste klasse. En wie kent dat geluid beter dan Thomas Buffel? De 36-jarige winger staat op het lijstje van The Great Old.