BAM! Dries Mertens scoort opnieuw en zit nu al aan 21 treffers in Serie A (mÃ©t beelden!)

Aan het begin van de tweede helft tegen Udinese opende Mertens de score. Onze landgenoot werd in het straatje gestuurd door zijn ploegmakker Jorginho en deed vervolgens de rest.

Mertens plaatste het leer mooi naast de bezoekende doelman Karnezis, die geen schijn van kans had om het schot nog uit zijn doelvlak te ranselen. Bekijk het doelpunt hieronder:

#Mertens with a wonderful finish, what a pass from Jorginho. 1-0 #Napoli FORZA NAPOLI SEMPRE! #NapoliUdinese pic.twitter.com/5nZ1XwLfdW