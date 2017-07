OFFICIEEL: Verdediger van Antwerp zoekt andere oorden op en heeft al een nieuwe club gevonden

Eerste klasse is nog niet voor iedereen weggelegd en dat beseft ook Brent Peers. De 20-jarige verdediger van Antwerp tekende een contract van één jaar bij Dessel Sport. De Kempenaars zijn momenteel in de Eerste Amateurliga actief.

Peers is een linksvoetige centrumverdediger die al enkele watertjes doorzwom. Via Lierse kwam hij hij in de zomer van 2015 bij Waasland-Beveren terecht. Daar plukte Antwerp hem een jaar later weer weg.