FOTO: Alleen al voor deze dames zouden we Union in eerste klasse willen

De 'Union Girls' zijn vier ravissante dames die elke wedstrijd in een charmant kleedje de VIP's en andere genodigden ontvangen. Gisterenavond trokken ze alvast veel blikken naar zich toe. Union is in alle geledingen trouwens een charmante club, die er alles aan doet om de fans een leuke avond te bezorgen.

Ze doen dan ook serieus aan klantenbinding. Tegen Standard zat er meer dan 10.000 man op de tribunes. "Dat is nu misschien ook omdat het Standard was, maar de voorzitter zei dat als we goed speelden er daarvan misschien wel een paar duizend meer terugkomen voor de volgende match." Mission accomplished. En de dames zagen ook dat het goed was.