Hazard over WK: "Samen met Kompany de beker omhoogsteken"

Maar eerst natuurlijk kwalificeren, al is daar bij Eden Hazard weinig twijfel over. "Ik denk niet dat er twijfel in de groep zal sluipen waardoor we ons niet zullen plaatsen. Met de ervaring bij onze clubs weten we wat ons te doen staat."

"Natuurlijk zijn er veel parameters die meespelen of je wereldkampioen wordt: geluk, blessures, de vorm van het moment... We hebben nog één jaar om ons optimaal voor te bereiden. Op het WK zullen velen van ons nog beter zijn. De honger naar succes is bijzonder groot, zeker bij mij", vertelde hij aan LDH.

De aanvoerder heeft ook nog een woordje voor de reeds lang afwezige Vincent Kompany. "Maar in mijn ogen is Vincent onze echte kapitein. Het zit in zijn bloed. Als we het WK winnen, kunnen we de beker samen in de lucht steken. Dan zal iedereen tevreden zijn."