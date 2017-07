Club Brugge zkt. coach in BelgiÃ«: "Ik heb nog geen contact gehad"

Club Brugge speurt de Belgische markt af en er is al de openlijke flirt geweest met Felice Mazzu, die zelf niets liever zou willen dan naar een topclub trekken. Maar er is ook Francky Dury, die al eens in beeld was bij blauw-zwart. Dury houdt de boot echter nog af.

Dury heeft goeie contacten met de topmensen van Brugge - Mannaert was ooit nog de sterke man bij Zulte Waregem - maar heeft naar eigen zeggen nog niets vernomen. "Ik heb nog geen contact gehad met Brugge", aldus Dury. "Ik heb zelf nog een contract tot 2023 bij Zulte Waregem. Ik doe mijn job heel graag en wil alles geven voor mijn club", zei hij.

"Antwoorden op hypothetische vragen ga ik dan ook zeker niet doen. Ik weet nog niet wat ik in 2023 ga doen. Nu sprake van mijn contract openbreken richting 2027? Neen, dat ga ik niet meer doen. Ik heb overigens veel respect voor Michel Preud'homme en hij voor mij. In Gent heb ik hem ooit opgevolgd en toen liep dat goed, want hij liet een club achter in volle bloei. Maar dat is niet het verhaal van nu."

Ooit stond hij dicht bij Club Brugge, nu lijkt hij dus niet meteen te gaan vertrekken bij Zulte Waregem. "Ik heb hier een langdurig project lopen. Daar zet ik me nu voor in. We willen die eerste zege in play-off 1 en gaan daarvoor blauw-zwart proberen te kloppen", aldus nog Dury. Die wilde graag eens Europees spelen in zijn Regenboogstadion en krijgt daartoe volgend seizoen de kans. Als hij blijft natuurlijk.