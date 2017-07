Verheyen looft sterkhouder van Anderlecht: "Hij verdient het, want hij werkt elke week zo hard voor zijn team"

Toch is Anderlecht niet helemaal kansloos in Manchester. En je weet maar nooit dat Leander Dendoncker ook over Het Kanaal tot scoren komt. Analist Gert Verheyen had na de heenmatch alleszins niets dan lof voor Dendoncker.

Uit een zeldzame doelkans puurde Anderlecht een goal dankzij Dendoncker. "Het was de enige echte kans voor Anderlecht en dan is het ook wel fijn dat Dendoncker die belangrijke goal maakt", aldus Verheyen op Sporza. "Hij verdient het om in zo'n match te scoren. Hij werkt elke week zo hard voor zijn team."