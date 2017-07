Genk-verdediger beleefde snel een Belgische cultuurshock: "Alle terrassen zaten vÃ³l, iedereen was bier aan het drinken, om elf uur 's morgens!"

Ook het Belgische, ook wel bourgondische leven, ziet er helemaal anders uit dan wat men in bijvoorbeeld Scandinavië gewoon is. Dat mocht de nuchtere Jere Uronen al snel ondervinden.

"Mijn eerste Belgische cultuurshock beleefde ik op de eerste min of meer warme dag van het jaar", haalt de Genk-verdediger een anekdote op in Fan!. "Ik liep rond in Hasselt en alle terrassen zaten vol. Maar echt vól, hè."

Gezellig volkje

"Iedereen was bier aan het drinken, om elf uur 's morgens! Dat zie je in Finland echt nooit. Daar gaan we ook weleens iets drinken, maar op dat uur is dat meestal toch een koffietje. (lacht) Ja, schrijf maar op: jullie zijn een gezellig volkje", aldus Uronen.