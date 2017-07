Boskamp heeft lof voor Ã©Ã©n jonkie van Genk en is blij dat "vervelend ventje" weg is

Boskamp heeft lof voor één jonkie van Genk en is blij dat "vervelend ventje" weg is

door Redactie



Johan Boskamp was geen fan van Leon Bailey

Johan Boskamp houdt nog steeds een oog op Racing Genk. Daar zit immers redelijk wat jong talent en dat is een stokpaardje van de Nederlander. En hij is blij hoe er eentje zich aan het ontwikkelen is. En dat dankzij het vertrek van een speler die hij liever zag gaan.