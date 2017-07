Preud'homme over zijn toekomst: "Of het moeilijk wordt om me in BelgiÃ« te houden? Trek je conclusies"

Na zijn uitbarsting tijdens de competitiewedstrijd tussen Club Brugge en Sporting Charleroi van vorig weekend werd Preud'homme opgeroepen door de Reviewcommissie. De coach van blauw-zwart gooide in een bui van woede zijn notitieboekje tegen de grond en moet zich komende dinsdag voor het Bondsparket gaan verantwoorden voor die actie.

"Ik vind niet dat ik iets fout heb gedaan. Ik heb geen grens overschreden", vertelde Preud'homme vrijdag op zijn wekelijkse persbabbel. Lees hier meer over hoe de coach van Club over zijn straf denkt. Ondertussen wordt het allemaal wat veel voor Preud'homme. De kans is groot dat hij volgend jaar niet meer in België in de dug-out zit. "Of het moeilijk wordt om me in België te houden? Trek je conclusies", knipoogde Preud'homme.