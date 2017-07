Maes en Vercauteren worden aan Standard gelinkt, sportief directeur Renard schept (tot spijt van wie het benijdt) klaarheid

Een bedenkelijke prestatie wetende dat Standard ook al play-off 1 miste. De fans willen dan ook coach Aleksandar Jankovic buiten, maar sportief directeur Olivier Renard spreekt tegenover de RTBF klare taal. "De positie van Jankovic komt niet in gevaar."

Onder meer Frank Vercauteren en Peter Maes werden al met de tienvoudige landskampioen in verband gebracht. "Die speculaties zijn uit de lucht gegrepen", gaat Renard verder. "We hebben nog niet nagedacht over een vervanger, laat staan ermee gesproken. We geloven dat de resultaten snel zullen verbeteren."