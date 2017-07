Orlando Sa zit diep, maar... "We moeten tonen dat we het waard zijn om voor deze grote club te spelen"

"Het is precies een déjà vu", zuchtte Sa na de wedstrijd. De topschutter zat diep, ondanks zijn goal. "Het gebeurt nu al zoveel keer dat we twee keer scoren en dat we slechts een punt pakken. Het is moeilijk uit te leggen. Het enige wat we kunnen doen is ophouden met praten en onze verantwoordelijkheid op het veld nemen. We spelen voor een grote club en we moeten tonen dat we het waard zijn."

Sa moet echter wel toegeven dat hijzelf het moeilijk heeft. "Dit is een zware periode, de ergste van mijn carrière. In de tweede helft hebben we geen enkele kans gehad. We moeten tonen dat we in onszelf geloven. Zolang we kans hebben om ons te kwalificeren voor Europa moeten we alles geven."