Pieter Gerkens on fire met vier goals in de play-offs, tien (!) in totaal: "Beter kan haast moeilijk"

"In m'n eentje zou ik niet zeggen. Want de voorzetten moeten er nog altijd komen", reageerde Gerkens té bescheiden. "Ik ben niet de man van de zware loeier vanop afstand. In de zestien, daar ligt mijn kracht."

Hoe dan ook kent de 21-jarige Limburger met tien rozen zijn productiefste seizoen ooit. "Beter kan haast moeilijk, of ik moet al terug naar m'n jeugdjaren." (lacht)

Dit verstevigt mijn onderhandelingspositie in de contractbesprekingen - Pieter Gerkens

Na een moeilijk eerste uur begonnen de Kanaries met succes te drukken. "Als we kunnen doorduwen en domineren ben ik op m'n best", besloot Gerkens. "Of dit de onderhandelingen over mijn contract (dat nog loopt tot medio 2018, red.) zal beïnvloeden. Mijn positie is alleszins verstevigd." (grijnst)