Bondscoach Martinez helpt Anderlecht niet: "Hij moet uit BelgiÃ« vertrekken"

Martinez laat geen kans voorbij gaan om jonge talenten aan te prijzen, maar over Tielemans was hij op tv heel duidelijk. Terwijl hij normaal gezien op zijn persconferenties voorzichtig is, liet hij nu weten dat Tielemans de stap naar het buitenland moet zetten.

Bij Anderlecht zullen ze het niet zo graag horen, want de club wil hem - als ze Champions League halen - héél graag nog een seizoen houden. Maar Martinez was formeel: “Of hij mee kan in de Premier League? Zonder enige twijfel. Het is duidelijk dat hij uit België moet vertrekken. Maar hij moet voorzichtig zijn. Hij moet naar een ploeg waar hij zo veel mogelijk minuten kan maken.”