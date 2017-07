Lukaku blijft indruk maken én komt op gelijke hoogte met Ronaldo

Hij komt met 84 goals in de Premier League immers op gelijke hoogte met ene Cristiano Ronaldo én had minder wedstrijden nodig om aan dat aantal te geraken. Bovendien had hij dit seizoen al een voet in dertig goals.

Romelu Lukaku is the first player in the Premier League this season to be directly involved in 30 goals.



24 goals ⚽

6 assists ?️ pic.twitter.com/JS7ebzXdNk — Squawka Football (@Squawka) April 15, 2017

Dat Everton zo hoog geklasseerd staat is grotendeels aan hem te danken. Hij maakte nummer 24 van het seizoen bovendien geheel op zijn manier. Intussen zouden de verdedigers toch al beter moeten weten. De gelijkenis met een training samen met Jamie Carragher en zijn doelpunt is treffend.

Lukaku already told defenders DO NOT get tight to him if you don't want problems. pic.twitter.com/HFGsF4EygO — Gil (@Gilwut) April 15, 2017

De fans van Chelsea hopen alvast op een terugkeer, zoveel is duidelijk.

Lukaku has 24 goals this season, he's 23. If you dont want him at Chelsea theres something wrong with you. — ㅤ (@TacticalAC) April 15, 2017