Nice houdt titelhoop in leven dankzij één man

Jean Michaël Seri was vanmiddag de held in de chique Franse badstad. De bezoekers uit Nancy kwamen dankzij Dale immers op voorsprong, al kon Le Bihan de gelijkmaker nog voor de wedstrijd in doel werken.

1-1 was sowieso niet genoeg voor Nice, dat met zeven punten achterstand op PSG en Monaco aan de wedstrijd begon. Seri deed het uiteindelijk toch via een strafschop. Even later haalde hij met de 3-1 echt alle twijfels weg.