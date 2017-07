Everton bant krant The Sun van club en stadion na "degoutante column"

Columnist Kelvin Mackenzie schreef in zijn stuk dat Barkley te vergelijken was met een 'gorilla in de zoo'. Daarnaast nam hij ook de bewoners van de stad Liverpool op de korrel. Naast voetballers zag hij dat de bestbetaalde inwoners drugsdealers zijn.

Everton reageerde vandaag met een communiqué: "Everton informeerde The Sun vrijdag dat het niet langer welkom is op de club. De krant moet weten dat afschuwelijke en ongegronde beledigingen aan het adres van deze stad, of het nu om de gemeenschap gaat of een individueel figuur, onacceptabel zijn."

The Sun excuseerde zich intussen al en liet weten dat Mackenzie geschorst is. Over de beschuldiging van 'verdoken racisme' zeiden ze dat ze niet op de hoogte waren van de roots van de Barkley.