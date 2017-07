"Op een dag wil ik wel trainer van Anderlecht worden"

Yves Vanderhaeghe heeft een fantastische periode gekend als speler bij Anderlecht en ooit wil hij die tijden wel eens als coach herbeleven. "Ik zou zeker ooit eens trainer van Anderlecht willen worden", geeft hij toe in La Capitale. "Ik kende zes prachtige seizoenen bij de club en vierde er vier titels."

Maar het is nog niet voor direct, want eerst wil hij met Oostende nog hoogdagen beleven. "Ik ben blij met wat ik hier heb. Ik heb nog een contract voor een jaar, maar ik ben klaar om te verlengen", zegt hij. "Ik ben even ambitieus als Marc Coucke. Berrier tekende bij, Lombaerts komt en Musona gaat blijven. Alles is aanwezig."