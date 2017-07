Anthuenis ziet deze vier basisspelers van Anderlecht na het seizoen vertrekken

Afgelopen donderdag zag gewezen bondscoach Aimé Anthuenis twee Belgische jongeren opvallen bij Anderlecht. “Vooral Dendoncker en Tielemans presteerden sterk op het middenveld. Nu maar afwachten of dit de volgende Belgen zijn die in juni richting buitenland trekken”, klinkt het in De Zondag.

In totaal ziet Anthunies vier basisspelers van Anderlecht die na het seizoen wellicht een transfer zullen versieren. Naast Tielemans en Dendoncker ziet hij nog twee spelers die in aanmerking komen. “Bij die mogelijke vertrekkers reken ik ook Kara en Teodorczyk. In onze competitie wordt het steeds moeilijker om de betere spelers te behouden.”