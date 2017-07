Bij Lokeren beseffen ze: "Het is al even geleden, maar dit moeten we onthouden"

Guus Hupperts was alleszins tevreden met het puntje dat Lokeren mee naar huis kon nemen. “Als we vechten tot aan het einde zit er nog altijd iets in en daarvoor zijn we vandaag beloond”, vertelde de Nederlander na afloop van de partij aan Sporza.

“Het is ook goed dat we nog eens drie goals scoren, dat is al even geleden. Ondanks de kansen en goals die we tegen hebben gekregen, is dit toch iets wat we moeten onthouden”, besloot Hupperts.