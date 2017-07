Praet loopt serieuze hoofdwonde op en moet noodgedwongen naar de kant

Na amper een kwartier spelen liep Praet al een hoofdblessure op. De gewezen middenvelder van RSC Anderlecht kwam onzacht in aanraking met Sassuolo-speler Pellegrini. Beide spelers botsten met hun hoofd tegen elkaar. Gevolg: een stevige tulband voor Praet.

Praet kon verder spelen, maar op slag van rust moest de Belg opnieuw verzorging krijgen omdat zijn wonde weer open ging. Na de rust bleef Praet uiteindelijk in de kleedkamer, en dat was misschien nog niet zo’n slecht idee. Hoe ernstig de hoofdblessure is en of Praet snel de trainingen kan hervatten, zal de komende dagen moeten blijken.