Hazard genomineerd voor Speler van het Jaar: "Heel graag, maar als ik zelf zou mogen kiezen..."

“Ik zou de prijs zelf heel graag winnen”, vertelde Hazard aan ​Telefoot. “Maar als ik zelf zou mogen kiezen, zou ik hem geven aan N’Golo Kanté. Topscorers moeten niet alle prijzen krijgen, N’Golo is beslissend zonder te scoren. Door zijn sterke prestaties ben ik ook terug op mijn beste niveau geraakt. Bovendien was hij vorig jaar ook al ijzersterk in het unieke seizoen van Leicester.”

De Belg heeft de trofee twee seizoenen geleden al eens gekregen. "Ik zie veel gelijkenissen met mijn beste seizoen ooit in 2014-15. Ik heb mijn totaal van veertien doelpunten al geëvenaard en er zijn nog zeven matchen om het te breken," zei Hazard. "Ik kan moeilijk zeggen of ik nu beter ben. Maar ik het plezier op het veld, we winnen wedstrijden en staan eerste. Wat kan ik nog meer willen?"

Afgelopen week hebben jullie, de lezers van Voetbalkrant.com, in dit artikel nog resoluut gekozen voor Eden Hazard als Speler van het Jaar. N'Golo Kanté kreeg 8% van de stemmen.