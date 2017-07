Met drie Belgen op het veld wipt Liverpool op een drafje naar de derde plaats

Van Simon Mignolet verwachtten we nu niet meteen een doelpunt, maar Divock Origi en Nacer Chadli stonden ook in de basis. Een hoogstaande wedstrijd werd het zeker en vast niet, maar het overwicht was logischerwijs wel voor de bezoekers. Alleen ging dat niet gepaard met veel kansen. Tot een vrije trap in de blessuretijd van de eerste helft verlengd werd en Firmino kon binnenkoppen.

Goal No. 12 for Bobby Firmino this season pic.twitter.com/JLf9v4SFq3 — Jacob (@Jcbers) 16 april 2017

Na de rust kwam er zowaar nog minder gevaar, ook de Belgen vonden de weg naar het doel niet. Nacer Chadli kon zich niet doorzetten en werd naar de kant gehaald op het uur, Sturridge mocht Origi aflossen in de 82ste minuut. De stand bleef onveranderd. Liverpool springt zo over Manchester City naar de derde plaats, maar heeft wel een match meer gespeeld.

Overzicht van de speeldag in de Premier League: