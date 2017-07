Preud'homme dubt over Izquierdo: "Maar misschien wil ik wel te veel"

“Of Izquierdo klaar is voor de match tegen Zulte Waregem? Hij traint opnieuw, hé”, deed Preud’homme vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persbabbel nog ietwat mysterieus. “Maar we proberen iedere speler zo goed mogelijk voor te bereiden voor een wedstrijd.”

Toen een collega wilde weten of Izquierdo het goed doet op training, was het antwoord Preud’homme niet overtuigend. “Mja, ik ben tevreden... Dat dat niet overtuigend klinkt? Neen, maar misschien is mijn probleem dat ik altijd te veel wil, hé.”