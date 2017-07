Weiler rekent zich nog niet rijk: "Ik ga morgen niet naar de wedstrijd kijken om Club Brugge te zien verliezen"

"Ik vond dat we héél goed aan de wedstrijd begonnen", aldus Rene Weiler. "Maar de wedstrijd werd bij momenten iets te complex voor ons. Die strafschop? Dat was er helemaal geen. Maar Frank Boeckx heeft hem gestopt, hé."

Vervolgens was het uitgerekend Sofiane Hanni - uitgerekend de aanvoerder (en zijn positie) waar de voorbije dagen en weken veel over te doen was - die RSC Anderlecht met een prachtig doelpunt over de streep trok.

"Die dribbel en dat doelpunt waren fenomenaal", glimlacht de Zwitserse coach. "Hij kwam van zijn flank naar binnen en kon scoren. (grijnst) Dat is toch goed, hé. Ik wil maar zeggen: intern zijn er geen problemen."