Hazard reageert op transfergeruchten: "Is het PSG niet, dan wel Real"

Real Madrid en Eden Hazard? Het is de laatste weken meermaals een hardnekkig gerucht gebleken. Maar of het deze zomer ook effectief tot een transfer zou komen? Daar wil de Rode Duivel niet te diep op ingaan.

"Ach, is het Real Madrid niet, dan wel PSG. Wie goed speelt, die komt in de picture. En dan spreken ze over transfers. Ik ben er in ieder geval niet te veel mee bezig", klinkt het bij Téléfoot.

Wel weet hij al wat hij gaat doen na dit seizoen: "Op vakantie gaan. En daarna zien we wel weer verder. Ik lig nog drie jaar onder contract, dus ik hoef me niet te haasten."