Schandalig: Lyon-spelers worden (op het veld) geschopt en geslagen door fans van tegenstander (mét beelden!)

Toen de spelers van Lyon aan hun opwarming bezig waren, geschiedde het kwaad. Een groep ultra’s van Bastia bestormden het veld en trapten enkele ballen naar het doel waar Lyon aan het opwarmen was.

Lyon-doelman Gorgelin vroeg de supporters het veld te verlaten, en ook Memphis Depay mengde zich in de debatten. Uiteindelijk liep alles uit de hand en ontstond er een pittige discussie én vechtpartij.

De fans deelden slagen en trappen uit aan de spelers van Lyon. De stewards en de staf van Lyon kwamen tussenbeide en uiteindelijk trokken de spelers naar de kleedkamer. De bezoekers wilden aanvankelijk niet spelen, maar Bastia kon Lyon toch overtuigen. De wedstrijd ging met een uur vertraging van start.

Over in France, Bastia fans storm the pitch and attack Lyon players. pic.twitter.com/N7dNeyNjcr