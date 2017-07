Speler Club Brugge verrast: "Als je me met een bekende speler moet vergelijken, dan zou ik voor Balotelli kiezen"

“Als je me met een bekende speler moet vergelijken, dan zou ik Mario Balotelli kiezen”, zegt Club Brugge-spits Wesley Moraes in Het Nieuwsblad. “Dat is ook een sterke speler die snel rond zijn as kan draaien en een goed schot heeft. Al ben ik naast het veld wel anders hem.” (lacht)

Club Brugge haalde Wesley in de winter van 2016 naar het Jan Breydelstadion. De 20-jarige Braziliaan had een aanpassingsperiode nodig, maar maakte tijdens deze play-offs al twee doelpunten.