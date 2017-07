Rode Duivel uit Jupiler Pro League zeer te spreken over Martinez: "Hij laat me voelen dat ik er niet bij ben om de hoop te vullen"

“Ik voel het vertrouwen van Martinez, zowel op training als erbuiten”, zegt Foket in Het Nieuwsblad. “Je kunt wel zeggen: ach, het was een oefeninterland en er waren afwezigen. Maar ik vind het niet vanzelfsprekend dat ik in Rusland aan de aftrap stond. Het zit hem ook in kleine zaken die Martinez op en buiten de training tegen me zegt. Hij corrigeert me, probeert me veel zaken mee te geven."

Foket staaft het met een mooi voorbeeld. “Bij mijn eerste selectie hebben we samen naar beelden van een wedstrijd met AA Gent tegen Waasland-Beveren gekeken. Hij zei: kijk, hier en hier zou ik willen dat je dat doet. Hier spelen we zo. Hij laat me voelen dat ik er niet bij ben om de hoop te vullen, maar dat hij iets in mij ziet, plannen heeft met mij.”