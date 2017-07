'West Bromwich Albion wil smaakmaker uit Jupiler Pro League in huis halen'

De club waar onze landgenoot Nacer Chadli aan de slag is, heeft zijn oog laten vallen op Henry Onyekuru (19). De aanvaller van Eupen maakte dit seizoen al zestien doelpunten in de Jupiler Pro League, en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Volgens The Daily Mail is Onyekuru één van de grootste zomertargets op het wenslijstje van West Brom-trainer Tony Pulis. Volgens het medium zou Eupen minstens 8 miljoen euro voor zijn goudhaantje willen vangen.

Ook Genk en Club Brugge volgen Henry

In januari probeerde de Schotse topclub Celtic de Nigeriaanse aanvaller al te strikken, maar toen hield Eupen het been stijf. Ook Belgische topclubs als KRC Genk en Club Brugge zouden wel wat zien in Onyekuru, maar die lijkt een overstap naar het buitenland te verkiezen boven een verlengd verblijf in België.