Mentaliteit nekte Club Brugge alweer: "Vertel jij het waarom, we moeten nu maar gaan winnen op Anderlecht"

"Ik blijf achter met een slecht gevoel", liet Ruud Vormer meteen na afloop optekenen. "De remonte was goed, maar we moeten niet zo beginnen. Door de 2-0 wisten we dat winnen moeilijk werd. Waarom de start weer zo mak was? Vertel jij het. We praten erover en doen er alles aan, maar het wordt nu zaak dat we winnen in Anderlecht."

“Het slaat voor ons een beetje tegen op het moment. Wij hebben de pech dat we telkens strafschoppen tegenkrijgen die erin gaan, bij KV Oostende – Anderlecht wordt hij dan weer gepakt. We gaan dat op een of andere manier moeten omdraaien.”

“Maar we geloven er nog in, al wordt het moeilijk. Volgende week in Anderlecht dan maar? Daar zullen we moeten winnen als we nog een kans willen maken op de titel. Maar er zijn nog zeven belangrijke wedstrijden.”

Een van de lichtpunten bij blauw-zwart was Anthony Limbombe. "We hebben veerkracht getoond. De 2-1 en 2-2 kwamen op tijd, alleen jammer dat de 2-3 niet volgde", aldus de winger. "Het was moeilijk, maar Zulte Waregem speelde niet slecht. Scoren bleek moeilijk vandaag."