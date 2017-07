De Bilde en Boskamp zijn het niet eens over uitblinker van Genk: "3 miljoen betalen voor hem? Ik weet het niet"

"3 miljoen euro betalen voor een speler, vlak na zo'n zware blessure... Ik weet het niet" - Gilles De Bilde Deel deze quote:

Doen of niet? Analist Gilles De Bilde heeft zo zijn twijfels. “Als je zijn voorgeschiedenis kent… Die jongen is zes maanden buiten strijd geweest met een zware knieblessure. Hij speelt nu regelmatig en was bij momenten al belangrijk, maar 3 miljoen euro blijft een aanzienlijk bedrag.”

“Pas op: ik zie Malinovskyi graag bezig, hé”, verduidelijkte De Bilde in Stadion. “Zo’n linkse voet is en blijft iets apart. Het is een mooie voetballer. Maar nogmaals: 3 miljoen euro betalen voor een speler, vlak na zo’n zware blessure... Ik weet het niet.”

Goud waard

Johan Boskamp twijfelt dan weer helemaal niet aan de kwaliteiten van Malinovskyi. “Die linkspoot is echt goud waard voor Genk. Die jongen legt de ballen neer waar hij wil. Corners en vrijschoppen. Het is een wapen, hoor. Ik denk persoonlijk dat Genk de aankoopoptie op Malinovskyi al heeft gelicht”, besloot de Nederlander.

Omdat De Bilde en Boskamp het maar niet eens konden worden, vragen wij jullie mening. Wat denk jij: moet Genk Malinovskyi straks definitief in huis halen of niet?