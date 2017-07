Gemengde gevoelens bij Preud'homme: "Bewondering voor mijn spelers" vs. "Onbegrijpelijk"

Michel Preud’homme zocht na de wedstrijd naar oorzaken voor de – alweer – zwakke start van zijn elftal. “Het is onbegrijpelijk dat we zo slap aan de wedstrijd zijn begonnen. Hoe dat komt? Mochten we het antwoord op die vraag kennen, dan zouden we al lang een oplossing gevonden hebben, hé.”

“Positief is dat we goed gereageerd hebben. Ik heb eerlijk gezegd bewondering voor de reactie van mijn spelers. Een 2-0-achterstand ophalen op het veld van Zulte Waregem is veel en veel moeilijker dan een wedstrijd goed aanvatten."

Liever actie dan reactie

"Ik zie liever actie dan reactie. Ik heb heel wat goede zaken gezien. Mochten de spelers die goede zaken nu ook uitvoeren vanaf minuut één, dan zou dat natuurlijk veel beter zijn", besloot de trainer van Club Brugge.