Brusselmans duidelijk: "Club Brugge is zeker geen kampioenenploeg op dit moment. Wie wel? Anderlecht"

Volgens Marc Coucke is het nog wachten tot de nieuwe kampioen opstaat. “De drie ploegen waar veruit het meeste talent zit - Club Brugge, Anderlecht en Gent - zijn nog niet onder stoom."

"Er is op dit ogenblik geen enkele ploeg die de rest wegspeelt. Wat Club vorig jaar deed, zagen we dit seizoen nog niet”, aldus voorzitter van KV Oostende in Stadion.

Club Brugge geen kampioenenploeg

“Club Brugge is zeker geen kampioenploeg op dit moment”, vulde schrijver en analist Herman Brusselmans aan. “Wie dan wel? Daar kunnen we het nog over hebben. Anderlecht is denk ik een kampioenenploeg. Tegen Zulte Waregem verdiende Club Brugge alleszins niet meer dan een punt. 2-2 is een correct resultaat.”