Het droomjaar van Louis Verstraete: "Het kan echt niet meer stuk"

Na toch wat minuten rond de jaarwisseling en in de Europa League werd het wat stiller rond Verstraete. "Ik speelde meer toen we nog Europa League speelden. We hebben ook een grote kern. Het zal moeilijker zijn als daarvoor, met ook Milicevic die nu terug is."

"Ik wist wel dat ik niet in de selectie zou zitten als iedereen er zou zijn", aldus een geduldige Verstraete. "Ik hoop dat ik nog kansen krijg, maar ik heb er al veel gekregen. Het is al een mooi jaar geweest, dus ik ga niet gefrustreerd zijn als ik niet meer speel. Ik had dit nooit durven denken aan het begin van het seizoen. Het kan echt niet meer kapot."

Wembley, dat is voor het leven, hé -Louis Verstraete

Hét hoogtepunt is niet ver te zoeken. "Het mooiste? Op Wembley en óp Genk. Toen heb ik die klik kunnen maken na een mindere match (thuis tegen Genk) en ben ik goed ingevallen. Dat gaat me in de toekomst nog helpen. En zeker die match op Wembley, ja dat is voor het leven, hé."

In Genk scoorde hij bovendien zijn eerste goal uit zijn carrière. Benieuwd of we hem nog te zien krijgen in de play-offs. "Waar ik nog op hoop in de play-offs? Op zoveel mogelijk minuten, ook al zijn het er vijf. Alles is meegenomen", sloot Verstraete af.