De Bruyne zat wat in de put en Guardiola weet waarom

De Bruyne speelt iets meer teruggetrokken, waardoor hij minder scoort. Analisten zeggen van hem hoger op het veld te zetten, maar Guardiola roemt vooral de werklust van de Rode Duivel. "Ik heb veel over zijn favoriete positie met hem gesproken. Hij zei me: 'Het maakt niet uit, ik wil spelen, ik pas me wel aan."

Guardiola merkte ook wel op dat hij zich wat minder goed in zijn vel voelde. "Hij zat een beetje in de put omdat hij heel wat makkelijke ballen gemist had, maar dat is omdat hij heel wat minuten in de benen heeft. Hij is en blijft een belangrijke speler voor ons. In de laatste meters is hij een jongen die iets kan creëren. We vergeten dat hij zeven of acht keer de paal geraakt heeft."