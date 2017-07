Sander Coopman geeft duiding over zijn toekomst (en dan wordt er opnieuw gesproken tussen de clubs)

Francky Dury maakte er op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Club Brugge alvast geen geheim van dat hij Coopman er graag wil bijhouden. "Hij ontplooit zich fantastisch en ik wil hem graag houden. Hij wil continu beter worden en dat gaat door merg en been. Zo kwam hij eens bij mij om te zeggen dat hij het niet erg vindt als hij eens niet speelt, want hij voetbalt gewoon te graag. Dan geeft hij zich maar extra op training: topmentaliteit."

Maar Coopman wil natuurlijk wel graag spelen. Bij Essevee komt hij ook steeds meer in het verhaal voor, waardoor hij mogelijk bij die club volgend jaar meer speelkansen kan krijgen dan bij Club Brugge. "Ik ga zeker luisteren bij blauw-zwart ook, maar het zal afhangen van wat ze daar zeggen. Ik wil volgend seizoen vooral voetbal spelen en minuten maken, dus misschien zal dat eerder hier zijn."

"Ik weet nog niet wat ik ga doen. Een definitieve transfer? Daar zou ik nog eens extra moeten over nadenken. Ik voel me goed bij Essevee, maar voelde me ook goed bij Club Brugge. De clubs hebben al gesproken met elkaar, maar we moeten nog bekijken wat we gaan doen." Deze week gaan beide clubs overigens normaliter verder met de gesprekken. Een nieuwe uitleenbeurt - al dan niet met aankoopoptie - lijkt het meest tot de mogelijkheden te behoren.