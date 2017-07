Schrijvers eindelijk nog eens op de tien: "Ik had er veel goesting in, ik heb me echt uitgeleefd"

Hij kreeg nog eens de kans op de tien, zijn favoriete positie. "Het is de eerste keer dat ik mocht starten op die positie en ik had er veel goesting in", aldus Siebe Schrijvers achteraf. Pretoogjes incluis. "Ik heb me kunnen uitleven vandaag."

Het liep opvallend goed voor een vertimmerd Racing Genk. "We hebben met alle elf goed gespeeld. Voorin liep het goed en kregen we vaak de bal. Daardoor kwamen we vrij veel in het spel voor met de aanvallers."

Toch kwam daar geen veldgoal uit voort. Nochtans had Naranjo hem een vrije schietkans kunnen bezorgen. "Dat klopt, maar dat zijn keuzes die gemaakt worden op dat moment. Er zijn wel nog wat fases die we beter konden uitspelen."

Genk zette dat recht met een sterke prestatie op standaardsituaties. "Dat is een opsteker, dat we drie goals op stilstaande fases konden scoren." Hij bekroonde zijn wedstrijd door de assist voor de derde goal van Kumordzi aan te brengen. Coach Stuivenberg zal niet de makkelijkste keuzes moeten maken donderdag tegen Celta de Vigo.