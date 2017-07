Wat als Union straks zijn play-off 2-groep wint?

Een finalewedstrijd tussen de winnaar van groep A en B zou zo helemaal overbodig worden, want Union mag sowieso toch Europa niet in. We hebben de regels even uitgepluisd en het blijkt dat de eerstvolgende in de stand van de groep, met een Europese licentie, dan tegen de winnaar van de andere groep mag spelen.

Volgende week staat het duel met STVV op het programma en zullen we al meer weten. Maar met 7 op 9 is Union alvast sterk aan play-off 2 begonnen. En ze doen aan klantenbinding voor volgend seizoen.