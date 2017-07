Play-off 2? Het kan altijd erger: "Dit doet me denken aan ServiÃ«" versus "Vorig jaar bij Westerlo, dÃ¡t was niet plezant"

Uros Vitas scoorde voor KV Mechelen op bezoek bij Waasland-Beveren, maar hoopt niet de topschutter te gaan worden van Malinwa. En de publieke belangstelling - die met nog geen 2000 fans wel érg matig was - viel bij hem ook niet meteen in de smaak.

"Ach, dit is gewoon typisch play-off 2. Bij ons was het met 12.000 fans wél nog leuk en dat geeft ook een boost, maar zowel op de Freethiel als in Union was het niet leuk met die lege tribunes. Dit deed me denken aan het Servisch voetbal - maar dan niet tijdens een topper natuurlijk."

In het verliezende kamp wil ook Jens Cools optimistisch blijven: "Makkelijk is het niet om je op te laden, maar we hopen dat de fans opnieuw achter ons gaan staan. Want we willen echt nog voor iets spelen dit seizoen. Ik voetbal graag en vorig jaar bij Westerlo was ik sinds half maart zonder wedstrijden. Dat is ook helemaal niets. Dus gaan we er het beste van maken."