De Decker neemt het op voor speler van Antwerp: "Hij heeft veel kritiek gekregen, maar intussen sloten de fans hem in de armen"

Zo ook William Owusu. De aanvaller speelde in het verleden onder meer bij Cercle Brugge en KVC Westerlo, waar hij geen onuitwisbare indruk maakte. Dit seizoen was de inmiddels 27-jarige spits met zeven competitietreffers een belangrijke pion in het geheel van Wim De Decker.

Veel kritiek gekregen

"William heeft vroeger veel kritiek gekregen, wat gevoelig ligt bij een jongen als hij. Intussen sloten de fans hem in de armen, dat doet hem goed", zegt Wim De Decker in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

De coach van Antwerp merkte ook op dat Owusu beter rendeert in een systeem met twee spitsen. "In het verleden werd hij vaak afgerekend op basis van zijn aantal goals en de kansen die hij niet altijd even zuiver afmaakte. Maar hij stond toen vaak op een eiland, het is voor hem leuker in een tweespitsensysteem."