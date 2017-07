Zelfs Frank Lampard onder de indruk van Rode Duivel: "Heel impressionant"

“Dembele was heel impressionant”, steekt Lampard van wal bij de BBC. “Er wordt niet veel over hem gesproken, maar dat komt wellicht omdat hij zijn werk zo onopvallend en efficiënt doet. Bij Tottenham maken spelers als Dele Alli en Harry Kane de doelpunten, maar Dembele controleerde de wedstrijd tegen Bournemouth.”

In het verleden kwam Lampard onze landgenoot natuurlijk meermaals tegen tijdens wedstijden in de Premier League. “Ik vond het altijd al moeilijk om tegen Dembele te spelen”, geeft het clubicoon van Chelsea eerlijk toe.

Sterk, loopvermogen en dribbel

“Hij is sterk, heeft een groot loopvermogen en kan een mannetje passeren. Het enige wat ik me toen afvroeg: doet hij er wel genoeg voor? Ik had altijd het gevoel dat er meer in Dembele zat. Nu doet hij er alleszins alles voor. Hij speelde heel sterk tegen Bournemouth.”

