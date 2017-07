Zes miljoen euro is te weinig voor Landry Dimata, Marc Coucke is duidelijk over toekomst van KVO-goudhaantje

“Ik denk wel dat we Landry nog een jaar kunnen houden”, aldus Coucke in Stadion. “Als we Europees spelen. Maar we gaan na het seizoen alles bekijken. We gaan ervan uit dat we ieder seizoen één of twee spelers moeten laten gaan. Als je jonge spelers met heel veel talent wil aantrekken, moet je toegeven dat je een springplank bent.”

6 miljoen euro is te weinig

Een exacte transfersom wilde de voorzitter van KVO niet op het hoofd van zijn goudhaantje kleven. “Laat de biedingen maar komen, hé. Over een minimumbedrag wil ik me niet uitspreken. Zes miljoen euro? Hmm… Dat lijkt me een beetje weinig", lachte Coucke.

“Landry heeft nu nog zeven matchen om zich te bewijzen. Ik denk dat hij een toekomstige Rode Duivel is. We zijn fier dat we hem op dat niveau kunnen brengen. En het spreekt voor zich dat, als KVO in zo’n speler investeert, het moet opbrengen.”